Черчесов рассказал о поздравлениях из России после выхода в плей-офф Лиги Европы

Главный тренер «Ференвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал о поздравлениях из России после выхода в плей-офф Лиги Европы.

— «Ференцварош» впервые за 47 лет вышел в евровесну. Из России было много звонков с поздравлениями?

— Мне набирали после финального свистка, и когда я открыл список пропущенных, уже ночь была. Но на сообщения постарался ответить.

«Ференцварош» вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. За пять туров команда набрала 10 очков.