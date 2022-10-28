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Сегодня, 16:30

Черчесов рассказал о поздравлениях из России после выхода в плей-офф Лиги Европы

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Станислав Черчесов.
Фото Reuters

Главный тренер «Ференвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал о поздравлениях из России после выхода в плей-офф Лиги Европы.

— «Ференцварош» впервые за 47 лет вышел в евровесну. Из России было много звонков с поздравлениями?

— Мне набирали после финального свистка, и когда я открыл список пропущенных, уже ночь была. Но на сообщения постарался ответить.

«Ференцварош» вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. За пять туров команда набрала 10 очков.

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Станислав Черчесов
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Ференцварош
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