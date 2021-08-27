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Черчесов оценил противостояние «Спартака» и «Легии» в Лиге Европы

14:55
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер «Спартака» и «Легии» Станислав Черчесов прокомментировал результаты жеребьевки группового турнира Лиги Европы, которая свела клубы в одну группу.

Напомним, что Черчесов выиграл с «Легией» чемпионат и Кубок Польши в год 100-летия клуба, а сейчас юбилейный сезон проводит «Спартак».

— С большим интересом буду наблюдать за соперничеством «Спартака» и «Легии» на международной арене, — сказал Черчесов. — Мне посчастливилось работать главным тренером в обеих командах, а в московском клубе провел, возможно, свои лучшие годы в качестве футболиста. Так что эти матчи по понятной причине будут находиться в зоне повышенного внимания нашего тренерского штаба.

В Польше мы провели отличный сезон, завоевали чемпионат и кубок страны, и это очень яркие воспоминания. Кстати, регулярно общаюсь с владельцем «Легии» Дариушем Миодуски, менеджером Конрадом Пашневским и главным тренером Чеславом Михневичем. А капитаном команды является выступавший у меня еще шесть лет назад Енджейчик, который успел после этого поиграть в России.

Прогнозы давать не стану. Для «Легии» очень принципиально и почетно победить «Спартак». А москвичам после не слишком яркого старта во внутреннем первенстве важно успешно выступить в Лиге Европы. В любом случае пожелаю обеим командам успехов и выхода из группы.

Сегодня, 27 августа, состоялась жеребьевка группового турнира Лиги Европы. Соперниками «Спартака» на этой сталии стали «Наполи», «Лестер» и «Легия».

Все итоги жеребьевки Лиги Европы — по ссылке

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Вячеслав Короткин все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22: жеребьевка группового турнира, состав групп, соперники «Спартака» и «Локомотива»