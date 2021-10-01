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Черчесов оценил перспективы «Легии» и «Спартака» в Лиге Европы

15:40
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В четверг главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов побывал на игре 2-го тура Лиги Европы «Легия» — «Лестер» (1:0). Он поделился своими впечатлениями с «СЭ».

— На стадион Войска Польского приехал, как и двумя неделями ранее в Москву, по приглашению владельца варшавского клуба Даруиша Миодуски — нас связывают давние хорошие отношения, — сказал Черчесов. — «Легия» провела качественный матч, выглядела лучше, чем против «Спартака», грамотно выстроила игру на контратаках и заслуженно взяла три очка. Наверное, кому-то результат показался сенсационным, но как очевидец скажу, что все по делу.

— Следили за параллельной встречей в Неаполе, где «Спартак» победил «Наполи»?

— Нет, такой возможности не было — счет узнал постфактум. Как выяснилось, те, на кого в группе мало кто ставил, способны не только давать бой, но и превосходить клубы, изначально считавшиеся фаворитами на бумаге. Теперь «Легии» нужно доказывать, что она лидирует не случайно, а красно-белым — продолжать бороться за место под солнцем. 2-й тур доказал, что все реально. Рад, что таблицу сейчас возглавляют две команды, где когда-то работал и с которыми меня многое связывает.

«Спартак» набрал 3 очка и занимает второе место в группе С, у «Наполи» 1 очко и третья позиция, лидирует «Легия» (6 очков), у «Лестера» 1 очко.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
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  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Краснодар

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77

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Вячеслав Короткин все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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