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Сегодня, 14:30

Черчесов: «Буну заслуженно стал одним из героев финала Лиги Европы»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу «Севильи» над «Ромой» (1:1, пенальти 4:1) в финале Лиги Европы.

— Многие ждали, что «Рома» будет всю игру отсиживаться в обороне и уповать исключительно на контратаки. Но в первом тайме римляне немало времени провели в атаке и в целом заслуженно ушли на перерыв, ведя в счете. Вас не удивил такой ход событий?

— Думаю, что он удивил и «Севилью». Перед игрой я говорил вам, что главный аргумент «Ромы» в этом финале — это опытнейший Жозе Моуринью. Он и тактикой своего коллегу удивил, и Дибалу рискнул выпустить на поле с первых минут, хотя тот явно еще не полностью восстановился после травмы. Замысел Моуринью в первом тайме оправдался, а аргентинец забил классный гол.

— Что же заставило «Рому» отказаться от активной игры во втором тайме?

— «Севилья» — очень крепкая и грамотная команда, она пришла в себя еще в концовке первого тайма. Тренер испанцев сделал грамотные замены в перерыве, и они положительно повлияли на ход игры его команды. Думаю, что глубина скамейки у «Севильи» на данный конкретный момент посолиднее, чем у «Ромы». Это в итоге сыграло важную роль, тем более что Дибала был не готов играть полный матч, Абрахам почти ничем себя на проявил, а Вейналдум вышел на замену неудачно. Опытный Матич отдал столько сил, что до конца и его не хватило. Да, серию пенальти принято считать лотереей, но такое впечатление, что испанцы подошли к ней менее уставшими и более подготовленными психологически.

— Как вам действия вратарей в финальном матче?

— Руй Патрисиу из «Ромы» давно и хорошо всем известен, это очень качественный голкипер. В пропущенном голе его вины нет, ну а серия пенальти — это непредсказуемый процесс. Марокканец Яссин Буну отменно проявил себя на недавнем чемпионате мира, а вчера несколько раз выручил свою команду: он заслуженно стал одним из главных героев финала.

Полностью интервью Станислава Черчесова читайте на сайте «СЭ».

Станислав Черчесов
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
ФК Севилья
Яссин Буну
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