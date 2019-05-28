00:08 | Футбол — Лига Европы

"Челси" прилетел в Баку на финал Лиги Европы. Видео

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"Челси" прибыл в Баку, сообщает официальный Твиттер клуба. Команде предстоит сыграть финальный матч Лиги Европы против "Арсенала".

Матч "Челси" - "Арсенал" состоится 29 мая. Начало в 22.00 по московскому времени.

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Челси - Арсенал

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/playoff/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. Финал "Челси" - "Арсенал"
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