"Челси" прилетел в Баку на финал Лиги Европы. Видео

"Челси" прибыл в Баку, сообщает официальный Твиттер клуба. Команде предстоит сыграть финальный матч Лиги Европы против "Арсенала".
Five hours later, the Blues have arrived in Azerbaijan...— Chelsea FC (@ChelseaFC) 27 мая 2019 г.
And what a welcome! 🥁🇦🇿 #UELfinal pic.twitter.com/6mSLmKRs0S
Матч "Челси" - "Арсенал" состоится 29 мая. Начало в 22.00 по московскому времени.
Лига Европы: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
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