"Челси" подтвердил, что у Лофтуса-Чика разрыв ахиллова сухожилия

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик получил разрыв ахиллова сухожилия. Информацию об этом подтвердил официальный сайт клуба.

Футболист травмировался в товарищеском матче с "Нью-Ингленд Революшн". Он будет вынужден перенести операцию. О сроках восстановления не сообщается, однако, очевидно, он не сможет сыграть как в финале Лиги Европы против "Арсенала", так и в финальном турнире Лиги наций за сборную Англии.

23-летний Рубен Лофтус-Чик в текущем сезоне провел 40 матчей за "Челси" и забил десять мячей при пяти голевых передачах. Финальный матч Лиги Европы "Челси" - "Арсенал" состоится 29 мая в Баку. Финальный турнир Лиги наций пройдет с 5 по 9 июня в Португалии.

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