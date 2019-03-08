"Челси" обыграл киевское "Динамо"

"Челси" выиграл у киевского "Динамо" (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. В составе победителей отличились Педро, Виллиан и Каллум Хадсон-Одои. Ответный матч состоится в Киеве 14 марта.

Лига Европы

1/8 финала

Первый матч

"Челси" (Англия) - "Динамо" (Украина) - 3:0 (1:0)

Голы: Педро, 17 (1:0). Виллиан, 65 (2:0). Хадсон-Одои, 90 (3:0).

"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз, Алонсо, Кристенсен, Дзаппакоста, Баркли (Лофтус-Чик, 62), Ковачич, Жоржинью (Канте, 62), Виллиан (Хадсон-Одои, 78), Педро, Жиру.

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Буяльский (Сидклей, 71), Шапаренко, Шепелев, Цыганков, Русин (Гармаш, 66).

Предупреждения: Шепелев, 9. Буяльский, 41.

Судья: Винчич (Словения).

7 марта. Лондон. Стадион "Stamford Bridge".

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