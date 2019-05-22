"Челси" и "Арсенал" вернут УЕФА 6 тысяч билетов на финал ЛЕ в Баку

Финалисты Лиги Европы не смогли реализовать все билеты на финальный матч турнира, который пройдет в Баку.

"Арсенал" и "Челси"​ в общей сложности вернут более 6000 билетов, поскольку продали только 3500 и 2000 билетов соответственно, сообщает The Times. Всего УЕФА выделил клубам по 5800 билетов.

Одна из причин малого спроса на билеты называется цена на перелет в столицу Азербайджана, которая возросла до 1300 фунтов. Также бакинские отели значительно увеличили стоимость номеров в попытке заработать на фанатах.

Билеты, которые вернут клубы, выставят на продажу, их смогут приобрести местные болельщики. На данный момент в Баку продано 23 тысячи билетов.