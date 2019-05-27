"Челси" и "Арсенал" вернули УЕФА 6 тысяч билетов на финал Лиги Европы

Финалисты Лиги Европы​ не смогли реализовать все билеты на финальный матч турнира, который пройдет в Баку.

Ранее британское издание The Times сообщало, что "Арсенал" и "Челси"​ в общей сложности вернут более 6000 билетов, поскольку продали только 3500 и 2000 билетов соответственно.

– Порядка шести тысяч билетов было возвращено совместно двумя клубами. И большинство этих билетов уже перепродано местным болельщикам в Азербайджане. Мы уверены, что оставшиеся будут также реализованы, так как спрос на финальный матч очень высок, – цитирует пресс-службу УЕФА ТАСС.

Финал Лиги Европы "Челси" – "Арсенал" пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку. Начало – в 22.00 по московскому времени.