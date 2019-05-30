"Челси" догнал "Манчестер Юнайтед" по количеству трофеев в Европе

"Челси" стал победителем Лиги Европы сезона-2018/19. В финальном матче, который состоялся в Баку, команда обыграла "Арсенал" (4:1).

Благодаря этой победе "синие" завоевали шестой европейский трофей в своей истории. По этому показателю они догнали "Манчестер Юнайтед". Среди английских клубов лидирует "Ливерпуль"- 11 евротрофеев.

"Челси" дважды Лигу Европы и Кубок обладателей Кубков, по разу - Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

🏆 - Most European trophies won by an English side



11 - Liverpool

6 - Manchester United

6 - @ChelseaFC (+1)#UELfinal #CHEARS — Gracenote Live (@GracenoteLive) 29 мая 2019 г.

Лига Европы: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр