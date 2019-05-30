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"Челси" догнал "Манчестер Юнайтед" по количеству трофеев в Европе

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"Челси" стал победителем Лиги Европы сезона-2018/19. В финальном матче, который состоялся в Баку, команда обыграла "Арсенал" (4:1).

Благодаря этой победе "синие" завоевали шестой европейский трофей в своей истории. По этому показателю они догнали "Манчестер Юнайтед". Среди английских клубов лидирует "Ливерпуль"- 11 евротрофеев.

"Челси" дважды Лигу Европы и Кубок обладателей Кубков, по разу - Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Лига Европысетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/playoff/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. Финал "Челси" - "Арсенал"
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