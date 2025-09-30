«Челси» — «Бенфика»: Кукурелья, Гарначо, Силва начнут матч с первых минут

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Бенфики» на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Игра состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

«Челси»: Санчес, Густо, Чалоба, Бадьяшиль, Кукурелья, Буонанотте, Кайседо, Нету, Фернандес, Гарначо, Джордж.

«Бенфика»: Трубин, Дедич, Силва, Отаменди, Даль, Риос, Барренечеа, Лукебакио, Эурснес, Судаков, Павлидис.

