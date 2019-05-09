"Челси" – "Айнтрахт": Азар в старте хозяев

"Челси" и франкфуртский "Айнтрахт" объявили стартовые составы на ответный матч полуфинала Лиги Европы. Первая игра прошла в Германии и завершилась со счетом 1:1.

Стартовый состав "Челси": Аррисабалага – Эмерсон, Кристенсен, Луиз, Аспиликуэта – Жоржинью, Ковачич, Лофтус-Чик, Виллиан, Азар – Жиру.

Стартовый состав "Айнтрахта": Трапп – Абраам, Хасебе, Хинтереггер, Да Коста, Роде – Ребич, Фалетт, Гачинович, Костич – Йович.

"Челси" – "Айнтрахт": полуфинал Лиги Европы, онлайн-трансляция, 9 мая, начало – в 22.00 (мск).