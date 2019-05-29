20:48 | Футбол — Лига Европы

"Челси" - "Арсенал": Канте, Ковачич, Азар и Жиру в стартовом составе

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"Челси" назвал стартовый состав на финальный матч Лиги Европы против "Арсенала". Полузащитник Н'Голо Канте восстановился после травмы и сыграет в стартовом составе.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луиз, Эмерсон, Канте, Жоржинью, Ковачич, Азар, Жиру, Педро.

Матч "Челси" - "Арсенал" начнется в 22.00 по московскому времени.

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Челси - Арсенал

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/playoff/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. Финал "Челси" - "Арсенал"
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