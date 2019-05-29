"Челси" - "Арсенал": Канте, Ковачич, Азар и Жиру в стартовом составе

"Челси" назвал стартовый состав на финальный матч Лиги Европы против "Арсенала". Полузащитник Н'Голо Канте восстановился после травмы и сыграет в стартовом составе.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луиз, Эмерсон, Канте, Жоржинью, Ковачич, Азар, Жиру, Педро.

Матч "Челси" - "Арсенал" начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига Европы: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр