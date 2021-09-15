Челоянц о поражении красно-белых в Лиге Европы: «Спартак» может спасти только «Спартак»
20:11
Бизнесмен Джеван Челоянц прокомментировал поражение «Спартака» от «Легии» (0:1) в матче группового раунда Лиги Европы.
— Ваши эмоции?
—Я простой болельщик. Могу сказать, что проиграть на своем поле, а тем более в еврокубках — это плохо.
— Был ли шанс на победу?
— Он есть всегда.
— Витория в отставку?
— Этого я не знаю. Это к руководству.
— Что спасет «Спартак»?
— «Спартак» может спасти только «Спартак»
— На каком месте был бы «Спартак» в чемпионате Армении?
— Не знаю. За чемпионство мог бы с трудом побороться.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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