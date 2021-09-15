Челоянц о поражении красно-белых в Лиге Европы: «Спартак» может спасти только «Спартак»

Бизнесмен Джеван Челоянц прокомментировал поражение «Спартака» от «Легии» (0:1) в матче группового раунда Лиги Европы.

— Ваши эмоции?

—Я простой болельщик. Могу сказать, что проиграть на своем поле, а тем более в еврокубках — это плохо.

— Был ли шанс на победу?

— Он есть всегда.

— Витория в отставку?

— Этого я не знаю. Это к руководству.

— Что спасет «Спартак»?

— «Спартак» может спасти только «Спартак»

— На каком месте был бы «Спартак» в чемпионате Армении?

— Не знаю. За чемпионство мог бы с трудом побороться.