CAS отклонил апелляцию «Кристал Пэлас» на отстранение от Лиги Европы

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение УЕФА об отстранении «Кристал Пэлас» от участия в Лиге Европы.

В сезоне-2024/25 «Кристал Пэлас» стал победителем Кубка Англии и завоевал право на участие в Лиге Европы, но в июле 2025 года УЕФА перевел клуб в Лигу конференций из-за общего владельца с «Лионом», который также пробился в еврокубок, заняв шестое место в лиге 1. Место «Кристал Пэлас» в Лиге Европы займет «Ноттингем Форест».

10 августа лондонский клуб обыграл «Ливерпуль» (2:2, пен. — 3:2) и впервые в истории стал обладателем Суперкубка Англии.