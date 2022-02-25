Комбаров считает, что у «Спартака» есть хорошие шансы на успех против «Лейпцига»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал результат жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, в которой московский клуб встретится с «Лейпцигом».

«Достался хороший соперник. У «Спартака» есть хорошие шансы на успех. Сейчас команда прошла предсезонную подготовку, слышал о новом тренере команды очень много хороших отзывов от ребят. Атмосфера в команде должна быть хорошая. Тедеско? Я не думаю, что это может сыграть значительную роль. Слишком глубоко копать не надо, не хотел бы в это углубляться», — сказал Комбаров «СЭ».

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 10 марта. Ответные встречи пройдут 17 марта.

Напомним, что «Лейпциг» возглавляет бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско.