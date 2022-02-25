Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 14:48

Комбаров считает, что у «Спартака» есть хорошие шансы на успех против «Лейпцига»

Комбаров поделился ожиданиями от матчей «Спартака» против «Лейпцига»
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал результат жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, в которой московский клуб встретится с «Лейпцигом».

«Достался хороший соперник. У «Спартака» есть хорошие шансы на успех. Сейчас команда прошла предсезонную подготовку, слышал о новом тренере команды очень много хороших отзывов от ребят. Атмосфера в команде должна быть хорошая. Тедеско? Я не думаю, что это может сыграть значительную роль. Слишком глубоко копать не надо, не хотел бы в это углубляться», — сказал Комбаров «СЭ».

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 10 марта. Ответные встречи пройдут 17 марта.

Напомним, что «Лейпциг» возглавляет бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

Дмитрий Комбаров
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Лейпциг
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
3
3
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В Кремле отреагировали на решение УЕФА перенести финал Лиги чемпионов в Париж
Дерби против ЦСКА покажет на что способен «Спартак» Ваноли
В наших биатлонисток никто не верил, но они вырвали медаль. Это сродни подвигу
«Рассчитывал на другой исход. Я расстроен». Боярский — о переносе финала Лиги чемпионов
Биатлонистка чуть не умерла на Олимпиаде. Но как ни в чем не бывало возвращается на лыжню
Реклама
Материалы сюжета: Лига Европы, 1/8 финала: соперник для «Спартака» и другие матчи
Тедеско сыграет против «Спартака». Лучшего жребия в Лиге Европы быть не могло
Ветеран ЦСКА считает, что у «Спартака» нет шансов пройти «Лейпциг»
Баженов: «Рад, что «Спартак» сыграет с «Лейпцигом» Тедеско. Мы получили большую афишу»
«Спартак» сыграет против команды своего бывшего тренера в Лиге Европы: прогноз на матч
«Играем против Тедеско? Иронично получилось». Пресняков — о сопернике «Спартака» по 1/8 ЛЕ
«Лейпциг» возглавляет Тедеско, а болельщики любят такие истории". Джикия — о сопернике «Спартака» в Лиге Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«До встречи, Доменико!» В «Спартаке» отреагировали на предстоящие матчи с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы

«Лейпциг» возглавляет Тедеско, а болельщики любят такие истории". Джикия — о сопернике «Спартака» в Лиге Европы
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости