Бывший вице-президент «Динамо»: «Игры этого клуба могут смотреть только мазохисты или копрофаги»

Бывший вице-президент «Динамо» и экс-генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев в беседе с «СЭ» высказался о провале бело-голубых в квалификации Лиги Европы. Вчера «Динамо» уступило «Локомотиву» из Тбилиси (1:2).

— Смотрел ли я вчера матч? Руководителям «Динамо» надо управлять не футбольным клубом, а сетью караоке по стране, — заявил он «СЭ». — Знаете, как караоке расшифровывается? Это два японских слова: кара — это пустота, а оке — это оркестр или развлечение. Так вот для руководителей «Динамо» уже на протяжении многих лет футбол — это пустое развлечение или пустой оркестр, где кто-то играет «Летку-енку», кто-то «Чижика-пижика», кто-то пытается «Рапсодию», но нет дирижера и нет того, кто партитуру пишет.

Футбол в исполнении «Динамо» могут смотреть либо мазохисты, либо копрофаги — это те, кто говно любят. Как поет Шнур: «Любит наш народ всякое говно». Я ни к первым, ни ко вторым не отношусь, поэтому игры «Динамо» уже очень давно не смотрю. Для меня уже давно все стало ясно. Для меня «Динамо» — rigor mortis — охлажденный труп. Некрофилией я не страдаю, поэтому их матчи не смотрю. (Севастиан Терлецкий)