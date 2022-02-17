Аршавин: «Победа в Кубке УЕФА и полуфинал Евро-2008 сделали меня знаменитым на весь мир»
Аршавин заявил, что победа в Кубке УЕФА сделала его знаменитым на всю Европу
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился воспоминаниями об успехах, которых он добился в 2008 году.
«Я бы не назвал тот год лучшим в своей жизни, — приводит слова Аршавина официальный сайт УЕФА. — Но в плане футбола эти трофеи и успехи со мной навсегда. Победа в Кубке УЕФА и полуфинал Евро-2008 сделали меня знаменитым на всю Европу и на весь мир».
В 2008 году полузащитник выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА в составе петербургской команды.
С национальной командой он дошел до полуфинала чемпионата Европы — 2008.
Новости