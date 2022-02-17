Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 20:49

Аршавин: «Победа в Кубке УЕФА и полуфинал Евро-2008 сделали меня знаменитым на весь мир»

Аршавин заявил, что победа в Кубке УЕФА сделала его знаменитым на всю Европу
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился воспоминаниями об успехах, которых он добился в 2008 году.

«Я бы не назвал тот год лучшим в своей жизни, — приводит слова Аршавина официальный сайт УЕФА. — Но в плане футбола эти трофеи и успехи со мной навсегда. Победа в Кубке УЕФА и полуфинал Евро-2008 сделали меня знаменитым на всю Европу и на весь мир».

В 2008 году полузащитник выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА в составе петербургской команды.

С национальной командой он дошел до полуфинала чемпионата Европы — 2008.

Источник: https://ru.uefa.com/news/0272-14752c23932a-d75d6cdbaa20-1000--аршавин-о-роли-посла-зените-и-победе-в-кубке-уефа/
Андрей Аршавин
Футбол
Лига Европы УЕФА
Сборная России по футболу
ФК Зенит
Чемпионат Европы по футболу
1
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как Тутберидзе стала лучшим тренером мира: прошла через травмы и нищету
Мир, который съел Камилу
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 19-й тур после зимней паузы: «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
Аршавин — о победе над «Баварией» в Кубке УЕФА: «Это навсегда войдет в историю «Зенита» и всей страны»
«Уфа» сыграла нулевую ничью с «Торпедо»
Малком: «Динамо» здорово играет. Но «Зенит» завоюет четвертое чемпионство подряд»
«Рубин» и «Динамо» сыграли вничью в товарищеском матче
Медина: «Слышал о супердерби со «Спартаком». Это важнейший матч чемпионата»
Юрист «Спартака»: «Господину Газизову хочется всего и сразу. И гендиректором стать, и выходное пособие получить»
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
Аршавин — о победе над «Баварией» в Кубке УЕФА: «Это навсегда войдет в историю «Зенита» и всей страны»
Газизов заявил о желании приобрести Кокорина
«Уфа» сыграла нулевую ничью с «Торпедо»
Малком: «Динамо» здорово играет. Но «Зенит» завоюет четвертое чемпионство подряд»
«Рубин» и «Динамо» сыграли вничью в товарищеском матче
«Рубин» интересуется Ракицким. Игрок хочет продолжить карьеру в РПЛ
Материалы сюжета: Лига Европы: «Зенит» — «Бетис» и другие матчи нокаут-раунда
«Зенит» — «Бетис»: гости забили второй мяч на 18-й минуте
«Зенит» — «Бетис»: гости открыли счет на восьмой минуте
«Все в наших руках». Перфоманс от болельщиков «Зенита» перед матчем с «Бетисом»
Семак: «Конкуренция во вратарской линии у нас хорошая. Но сделали выбор в пользу опыта»
«Зенит» — «Бетис»: онлайн-трансляция первого матча плей-офф Лиги Европы
Аршавин — о победе над «Баварией» в Кубке УЕФА: «Это навсегда войдет в историю «Зенита» и всей страны»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семак: «Конкуренция во вратарской линии у нас хорошая. Но сделали выбор в пользу опыта»

«Все в наших руках». Перфоманс от болельщиков «Зенита» перед матчем с «Бетисом»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости