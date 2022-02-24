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Сегодня, 17:41

Мостовой: «Бетис» понял, что «Зенит» можно обыгрывать. Думаю, будет ничья или победа испанцев"

Мостовой поделился ожиданиями от ответного матча «Зенита» с «Бетисом»
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

«Несправедливо, что у «Бетиса» нет дополнительного преимущества после трех голов на выезде, — приводит слова Мостового «Чемпионат». — Отмена правила выездного гола нивелирует их достижение. Можно забивать в гостях три-четыре мяча — и это не сыграет никакой роли. Сейчас «Бетис» может 1:0 проиграть, затем будет дополнительное время. Почему все так уверены в том, что «Бетис» должен пройти «Зенит»? Один глупый рикошет — и все. «Бетис» понял, что «Зенит» можно обыгрывать. Думаю, будет ничья или победа испанцев 1:0».

Встреча «Зенита» с «Бетиса» состоится сегодня, 24 февраля. Игра пройдет в Севилье и начнется в 23.00 по московскому времени.

Первый матч прошел в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 3:2 в пользу испанской команды.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4621619-mostovoj-vse-govoryat-chto-betis-dolzhen-projti-zenit-pochemu-vse-tak-uvereny-v-etom.html
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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