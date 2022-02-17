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17 февраля, 23:20

«Очень сложно с таким количеством ошибок в обороне выиграть матч». Игонин — о поражении «Зенита»

Игонин отреагировал на поражение «Зенита» от «Бетиса» в Лиге Европы
Мария Куцубеева
Корреспондент

Экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение питерцев в матче против «Бетиса» в Лиге Европы (2:3).

«Ожидал, что игра будет более закрытой. Впечатления остались хорошие. Сегодня было футбольное зрелище. Болельщики получили удовольствие не от результата, конечно, но эмоции точно получили. Для первого матча очень хороший результат. Что не позволило «Зениту» сохранить ничью? Были довольно грубые ошибки. Особенно это касается третьего гола. Очень сложно с таким количеством ошибок в обороне выиграть матч. Тем более это сложнее сделать, когда ты пропускаешь три гола в первом тайме. Честно говоря, опасений перед ответным матчем намного больше. «Зенит» выглядит по-другому в играх на выезде. Намного скованней в еврокубках себя показывают не дома», — сказал Игонин «СЭ».

Ответный матч состоится 24 февраля. С нынешнего сезона в еврокубках не действует правило выездного гола.

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