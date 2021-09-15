Бывший игрок «Спартака» Калиниченко попросил Федуна продать клуб
20:07
Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко в своем Twitter высказался о поражении красно-белых в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией» (0:1).
«Леонид Арнольдович Федун, пожалуйста, продайте клуб! Сил смотреть на это все уже нету...» — написал Калиниченко.
Московский клуб пропустил единственный гол на 91-й минуте второго тайма. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Наполи». Встреча пройдет 30 сентября, начало — в 19.45 (мск).
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