Бывший игрок «Спартака» Калиниченко попросил Федуна продать клуб

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко в своем Twitter высказался о поражении красно-белых в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией» (0:1).

«Леонид Арнольдович Федун, пожалуйста, продайте клуб! Сил смотреть на это все уже нету...» — написал Калиниченко.

Леонид Арнольдович Федун,пожалуйста,продайте клуб!??Сил смотреть на это всё уже нету... — Maksym Kalinichenko (@kalynych25) September 15, 2021