Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Бывший игрок «Спартака» Калиниченко попросил Федуна продать клуб

20:07
Максим Калиниченко. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Максим Калиниченко. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Теги:

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко в своем Twitter высказался о поражении красно-белых в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией» (0:1).

«Леонид Арнольдович Федун, пожалуйста, продайте клуб! Сил смотреть на это все уже нету...» — написал Калиниченко.

Московский клуб пропустил единственный гол на 91-й минуте второго тайма. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Наполи». Встреча пройдет 30 сентября, начало — в 19.45 (мск).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Спартак» на дне. Поражение от никакой «Легии» — катастрофа
В Орловской области задержан подозреваемый в убийстве пропавшей девочки
Когда мощные магнитные бури накроют Землю в сентябре 2021
Врачи выяснили, почему внезапно немеют руки и ноги
«Спартак» — лучшая команда Европы». Историческая осень красно-белых в Лиге чемпионов
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»