Самедов назвал «Лейпциг» фаворитом в 1/8 финала ЛЕ против «Спартака»

Чемпион России в составе «Спартака» Александр Самедов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЕ. По ее итогам «Спартак», который входил в число сеянных команд, на этой стадии получил в соперники «Лейпциг».

«Не самый лучший противник для красно-белых. Это сильная команда, которая очень здорово играет в последнее время. В Германии показывает хорошие результаты. Мне кажется, что «Лейпциг» является фаворитом. Но не стоит забывать, что шансы есть всегда. Будет ли для нового тренера «Спартака» победа принципиальной, учитывая, что «Лейпциг» возглавляет Тедеско? Не думаю, что для Ваноли это будет принципиальным моментом. Для команды, конечно, очень важно выйти в следующий раунд», — сказал Самедов «СЭ».

Напомним, «Спартак» занял первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию». «Лейпциг» возглавляет экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско.