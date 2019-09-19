Быстров ждет от «Краснодара» запредельной мотивации в Лиге Европы. И вот почему

Экс-полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров в преддверии матча группового Лиги Европы «Базель» — «Краснодар» отметил, что «быкам» на турнире досталась группа уровня Лиги чемпионов.

— Думаю, что мотивация «Краснодара» в Лиге Европы будет запредельной, — цитируют «Известия» Быстрова. — А смысл выходить на поле, если у тебе нет мотивации? С тем же успехом можно просто сняться с турнира. Поэтому, уверен, настрой у «быков» будет максимальным. В Лиге Европы соперники очень высокого класса. Конечно, не как в Лиге чемпионов. Понятно, что там уровень повыше. Но матчи этих турниров одинаковые по трудности, накалу и энергозатратности.

«Краснодару» досталась довольно сложная группа с крепкими соперниками: «Хетафе», «Трабзонспор» и «Базель». Такой квартет можно представить даже в Лиге чемпионов.

Матч «Базель» — «Краснодар» состоится в четверг 19 сентября и начнется в 19.55 (по московскому времени), «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

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