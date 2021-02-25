Быстров оценил шансы «Краснодара» в матче против загребского «Динамо»

Экс-полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров поделился с «СЭ» ожиданиями перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо». Встреча пройдет 25 февраля, начало — в 23.00 (мск).

«Шансы у «Краснодар» довольно низкие. Мало того, что дома не удалось победить, так еще и проиграли, поэтому на выезде будет тяжелее. Если команда покажет свою лучшую игру, то шансы будут. «Краснодар» — атакующая команда, поэтому будем ждать, что они смогут забить три или четыре гола», — сказал Быстров «СЭ».

Также Быстров отметил, что поражение в первом матче и вылет из кубка России сказывается на команде и не добавляет положительных эмоций, но для этого есть тренерский штаб. Они должны настраивать команду на следующую игру.

«С вратарской линей есть проблема, даже если бы Городов не ошибся в первом матче. Если у тебя выбывает вратарь номер один и нет второго, то будет тяжело. Сомневаюсь, что это будет давить на Городова, он возрастной футболист», — добавил Быстров.

В первой встрече 1/16 финала ЛЕ «Краснодар» проиграл «Динамо» (2:3).

(Анастасия Пастернак)