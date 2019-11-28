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Бык и орел вместе. Майка Ари

28 ноября 2019, 20:49
Ари снял футболку, празднуя гол в ворота «Базеля». Фото AFP
Ари снял футболку, празднуя гол в ворота «Базеля». Фото AFP
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Нападающий «Краснодара» Ари во время матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы с «Базелем» (1:0) показал майку с принтом, которая была надета под игровую футболку. Форвард продемонстрировал ее во время празднования гола, за что был наказан желтой карточкой. Отметим, что в конце встречи за толчок соперника в лицо Ари получил второе предупреждение и был удален.

На майке изображен орел на плече быка в зеленой форме, а также надпись «Вместе мы сильнее».

Краснодар — Базель

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 5-й тур




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