Бык и орел вместе. Майка Ари

Нападающий «Краснодара» Ари во время матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы с «Базелем» (1:0) показал майку с принтом, которая была надета под игровую футболку. Форвард продемонстрировал ее во время празднования гола, за что был наказан желтой карточкой. Отметим, что в конце встречи за толчок соперника в лицо Ари получил второе предупреждение и был удален.

На майке изображен орел на плече быка в зеленой форме, а также надпись «Вместе мы сильнее».