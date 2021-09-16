Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о матче «железнодорожников» в первом туре группового этапа Лиги Европы против «Марселя» (1:1).

«Мне понравилось, что ребята хорошо сыграли и даже при 0:1, при удалении не опустили руки и смогли сравнять счет. В концовке была видна заряженность, Магкеев вынес мяч из своих ворот. Так что мне понравилась игра и понравился результат, которого ребята достигли.

Удаление Такнизяна? Где-то это недостаток опыта, где-то нервы. Конечно, не нужно было соперника трогать, но он убежал на скорости и хорошо сыграл. Так что опыта не хватило, и была небольшая ошибка», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».