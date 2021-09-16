Булыкин — об удалении Тикнизяна: «Где-то это недостаток опыта, где-то нервы»
Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о матче «железнодорожников» в первом туре группового этапа Лиги Европы против «Марселя» (1:1).
«Мне понравилось, что ребята хорошо сыграли и даже при 0:1, при удалении не опустили руки и смогли сравнять счет. В концовке была видна заряженность, Магкеев вынес мяч из своих ворот. Так что мне понравилась игра и понравился результат, которого ребята достигли.
Удаление Такнизяна? Где-то это недостаток опыта, где-то нервы. Конечно, не нужно было соперника трогать, но он убежал на скорости и хорошо сыграл. Так что опыта не хватило, и была небольшая ошибка», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».
В составе хозяев отличился Фаустино Анджорин. У гостей с пенальти забил Дженгиз Юндер.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/09/16/n_16545482.shtml
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