Булыкин: «Хотелось бы, чтобы «Локомотив» выиграл у такого грозного соперника, как «Лацио»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против «Лацио».

«Потеря лидера в лице Гильерме всегда существенна, но есть футболисты, которые могут заменить и хорошо сыграть. Учитывая, что игра важна и очень нужна победа, я думаю, что «Локомотив» не будет уходить от своей игры в виде прессинга на чужой половине поля и активной игры в атаке. Мне кажется, что нас ждет интересная игра, будут голы, которые порадуют болельщиков. Хотелось бы, чтобы «Локомотив» выиграл у такого грозного соперника», — приводит слова Булыкина ТАСС.

Матч «Локомотив» — «Лацио» пройдет 25 ноября в Москве. Железнодорожники с двумя очками занимает последнее место в группе E, римский клуб с 5 очками — на второй строчке.