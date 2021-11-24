Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Булыкин: «Хотелось бы, чтобы «Локомотив» выиграл у такого грозного соперника, как «Лацио»

Булыкин поделился ожиданиями от матча «Локомотива» против «Лацио»
10:04
Теги:

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против «Лацио».

«Потеря лидера в лице Гильерме всегда существенна, но есть футболисты, которые могут заменить и хорошо сыграть. Учитывая, что игра важна и очень нужна победа, я думаю, что «Локомотив» не будет уходить от своей игры в виде прессинга на чужой половине поля и активной игры в атаке. Мне кажется, что нас ждет интересная игра, будут голы, которые порадуют болельщиков. Хотелось бы, чтобы «Локомотив» выиграл у такого грозного соперника», — приводит слова Булыкина ТАСС.

Матч «Локомотив» — «Лацио» пройдет 25 ноября в Москве. Железнодорожники с двумя очками занимает последнее место в группе E, римский клуб с 5 очками — на второй строчке.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13005557

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Шоколад: польза и вред
В России предложили объединить основные документы гражданина
0
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»