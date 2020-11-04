Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового этапа Лиги Европы против ЦСКА. Ранее специалист возглавлял «Зенит» и сборную России.

— Есть ли у вас особенные чувства перед матчем с российским клубом?

— Да, очень теплые чувства от встречи с российской командой. У меня приятные воспоминания о прошлом, хорошее было время в России. Буду очень рад встретиться вновь с российской командой.

— Кого бы вы выделили в составе ЦСКА?

ЦСКА сейчас на первом месте в РПЛ. Это говорит, что команда сильна целым составом и опасна для нас. Нам следует уделять внимание каждому игроку соперника.

— В «Вольфсберге», с которым вы играли неделю назад, выявили инфицированных коронавирусом. Есть ли у вас проблемы с этим?

— Нет, заражений у нас нет.

— Что вы помните о матчах против ЦСКА во время работы в «Зените»?

— Это были настоящие битвы. Я пришел в «Зенит» в 2006 году, и матчи с ЦСКА и «Спартаком» всегда были важными для клуба. ЦСКА — один из самых жестких соперников для «Зенита». (Гоша Чернов)