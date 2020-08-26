Будет ли Черчесов довызывать кого-то вместо Луценко

Как стало известно «СЭ», тренерский штаб сборной России не рассматривает вопрос о приглашении какого-то футболиста вместо травмированного форварда «Арсенала» Евгения Луценко. В составе национальной команды для подготовки к матчам Лиги наций с Сербией (3 сентября, Москва) и Венгрией (6 сентября, Будапешт) останется 25 игроков.

Напомним, что Луценко получил травму задней поверхности бедра во вторник во встрече 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1). На восстановление 33-летнему нападающему потребуется около четырех недель. (Вячеслав Короткин)

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