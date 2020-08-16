«Будет классный матч». Эшли Янг — о встрече с «Шахтером»
19:10
Защитник «Интера» Эшли Янг поделился ожиданиями от полуфинала Лиги Европы против «Шахтера». Встреча пройдет 17 августа и начнется в 22:00 мск.
— Если можно выбирать, лучше, конечно, не играть против команд, которые только сидят на своих воротах и защищаются, — приводит слова Янга официальный сайт УЕФА. — Хочется играть с теми, кто предпочитает атакующий футбол. Играешь на встречных курсах, и кто лучше в конкретный день, тот и побеждает. Думаю, будет классный матч.
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. Финал восьми
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