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«Будет классный матч». Эшли Янг — о встрече с «Шахтером»

19:10
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Защитник «Интера» Эшли Янг поделился ожиданиями от полуфинала Лиги Европы против «Шахтера». Встреча пройдет 17 августа и начнется в 22:00 мск.

— Если можно выбирать, лучше, конечно, не играть против команд, которые только сидят на своих воротах и защищаются, — приводит слова Янга официальный сайт УЕФА. — Хочется играть с теми, кто предпочитает атакующий футбол. Играешь на встречных курсах, и кто лучше в конкретный день, тот и побеждает. Думаю, будет классный матч.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. Финал восьми




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