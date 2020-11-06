«Будем верить, что вторую часть сыграем лучше». Гончаренко — о результатах клубов РПЛ в еврокубках
02:15
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Фейеноорда» в 3-м туре Лиги Европы (1:3) отметил, что надеется на лучшее выступление во втором круге группового турнира.
— Российские клубы не выигрывают в еврокубках? Давайте не посыпать голову пеплом, — сказал Гончаренко. — У всех команд еще есть по три тура. Все эти поражения и ничьи для нас сложные. Будем верить, что вторую часть мы все сыграем лучше. Но одно на поверхности. Нам бы всем больше хотелось, чтобы мы более интенсивно играли в чемпионате. Вот эта ситуация и вернется нам в еврокубковых матчах. (Наталья Юрина)
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА
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