Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Фейеноорда» в 3-м туре Лиги Европы (1:3) отметил, что надеется на лучшее выступление во втором круге группового турнира.

— Российские клубы не выигрывают в еврокубках? Давайте не посыпать голову пеплом, — сказал Гончаренко. — У всех команд еще есть по три тура. Все эти поражения и ничьи для нас сложные. Будем верить, что вторую часть мы все сыграем лучше. Но одно на поверхности. Нам бы всем больше хотелось, чтобы мы более интенсивно играли в чемпионате. Вот эта ситуация и вернется нам в еврокубковых матчах. (Наталья Юрина)