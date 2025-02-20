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«Буде-Глимт» Хайкина обыграл «Твенте» и прошел в 1/8 финала Лиги Европы

Фото Global Look Press

«Буде-Глимт» дома обыграл «Твенте» в ответном стыковом матче 1/8 финала Лиги Европы — 5:2 доп.вр. (первый матч — 1:2).

Основное время завершилось со счетом 3:2. На 26-й минуте полузащитник хозяев Фредерик Сьевольд забил в свои ворота, на 56-й минуте форвард норвежцев Каспер Хег сравнял счет, реализовав пенальти.

На 90+2-й минуте защитник «Твенте» Мес Хильгерс отправил мяч в свои ворота, а на 90+4-й минуте футболист «Буде-Глимт» Брис Вембангомо сделал счет 3:1 в пользу норвежской команды — при этом раскладе она выходила в 1/8 финала. Однако две минуты спустя полузащитник нидерландцев Сэм Стейн отыграл один мяч и перевел матч в овертайм.

В дополнительное время «Буде-Глимт» забил два безответных гола: отличились Сондре Фет и Арно Ферсхурен. Российский вратарь норвежского клуба Никита Хайкин вышел в стартовом составе и провел на поле всю встречу.

«Буде-Глимт» победил «Твенте» со счетом 6:4 по сумме двух встреч и вышел в 1/8 финала. Следующим соперником «Буде-Глимт» станет либо «Олимпиакос», либо «Рейнджерс».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 21 февраля.

Лига Европы. Стыковые матчи.
20 февраля 2025, 20:45. Аспмира (Буде)
Буде-Глимт
5:2
Твенте

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Никита Хайкин
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Лига Европы УЕФА
ФК Буде-Глимт
ФК Твенте
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