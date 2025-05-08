«Буде-Глимт» и «Тоттенхэм» встретятся в полуфинале Лиги Европы 8 мая

«Буде-Глимт» и «Тоттенхэм» встретятся в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы в четверг, 8 мая. Игра пройдет на стадионе «Аспмюра» в Буде (Норвегия). Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Трансляция начнется после студии перед стартовым свистком.

Следить за ключевыми событиями игры «Буде-Глимт» — «Тоттенхэм» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига Европы. 1/2 финала.

08 мая, 22:00. Aspmyra Stadion (Буде)

Первый матч соперников состоялся 1 мая в Лондоне и завершился победой «шпор» — 3:1.