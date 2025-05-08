«Буде-Глимт» и «Тоттенхэм» встретятся в ответном матче полуфинала Лиги Европы

«Буде-Глимт» и «Тоттенхэм» сыграют в ответном матче полуфинала Лиги Европы в четверг, 8 мая. Игра в Буде (Норвегия) на стадионе «Аспмюра» начнется в 22.00 по московскому времени.

Первый матч между соперниками в Лондоне 1 мая завершился победой хозяев — 3:1.

Ключевые события и результат игры «Буде-Глимт» — «Тоттенхэм» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Лига Европы. 1/2 финала.

08 мая, 22:00. Aspmyra Stadion (Буде)

Матч в Буде в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса доступен при наличии подписки.

Во втором полуфинале встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Атлетик» (первый матч в Бильбао — 0:3, ответная игра — 8 мая в Манчестере).

Финал Лиги Европы-2024/25 пройдет 21 мая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания).