«Тоттенхэм» всухую обыграл «Буде-Глимт» и вышел в финал Лиги Европы

«Тоттенхэм» одержал победу над «Буде-Глимт» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы — 2:0. Игра прошла на стадионе «Аспмира» в Буде.

На 63-й минуте счет открыл Доминик Соланке. Через шесть минут Педро Порро увеличил преимущество английской команды.

Ворота норвежского клуба в этой встрече защищал российский голкипер Никита Хайкин.

Первый матч также завершился победой «Тоттенхэма» со счетом 3:1. Команда Ангелоса Постекоглу по сумме двух встреч (5-1) вышла в финал Лиги Европы и сыграет против «Манчестер Юнайтед». Решающий матч запланирован на 21 мая.