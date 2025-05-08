Футбол
8 мая, 23:54

«Тоттенхэм» всухую обыграл «Буде-Глимт» и вышел в финал Лиги Европы

Алина Савинова
8 мая. «Тоттенхэм» обыграл «Буде-Глимт» в полуфинале Лиги Европы (2:0).
Фото Reuters

«Тоттенхэм» одержал победу над «Буде-Глимт» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы — 2:0. Игра прошла на стадионе «Аспмира» в Буде.

На 63-й минуте счет открыл Доминик Соланке. Через шесть минут Педро Порро увеличил преимущество английской команды.

Ворота норвежского клуба в этой встрече защищал российский голкипер Никита Хайкин.

Первый матч также завершился победой «Тоттенхэма» со счетом 3:1. Команда Ангелоса Постекоглу по сумме двух встреч (5-1) вышла в финал Лиги Европы и сыграет против «Манчестер Юнайтед». Решающий матч запланирован на 21 мая.

Лига Европы. 1/2 финала.
08 мая, 22:00. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
0:2
Тоттенхэм Хотспур
Футболисты &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; празднуют победу над &laquo;Атлетиком&raquo; в&nbsp;ответном матче 1/2 финала Лиги Европы 8&nbsp;мая.«МЮ» и «Тоттенхэм» могут спасти сезон в финале Лиги Европы, «Челси» сразится за Лигу конференций с ярким «Бетисом»
