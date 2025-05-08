Футбол
8 мая, 20:50

«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

«Буде-Глимт» и «Тоттенхэм» встретятся в матче полуфинала Лиги Европы
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Буде-Глимт» примет «Тоттенхэм» в ответном матче полуфинала Лиги Европы в четверг, 8 мая. Игра пройдет на стадионе «Аспмира» в Буде, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Буде-Глимт» — «Тоттенхэм» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига Европы. 1/2 финала.
08 мая, 22:00. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
0:2
Тоттенхэм Хотспур

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на стриминговый ресурс. Платформа также проведет перекличку игрового вечера Лиги Европы и Лиги конференций в формате мульткаста (лучшие моменты ответных матчей 1/2 финала турниров в одном окне).

Первая игра «Тоттенхэма» с «Буде» завершилась победой лондонцев на своем поле со счетом 3:1. Победитель этого противостояния в финале встретится с «Манчестер Юнайтед» или «Атлетиком» (в первом матче «МЮ» выиграл в гостях со счетом 3:0).

