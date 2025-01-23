«Буде-Глимт» и «Карабах» встретятся в матче Лиги Европы УЕФА

«Буде-Глимт» и «Маккаби» Тель-Авив встретятся в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 23 января. Игра пройдет на стадионе «Аспмира» в Буде и начнется в 20.45 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Буде-Глимт» — «Маккаби» можно будет ознакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

В прямом эфире встречу будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на ресурс. Платформа также ведет перекличку матчей в формате мультиката (лучшие моменты игр в одном окне).

в общем этапе Лиги Европы «Буде-Глимт» набрал 10 очков, «Маккаби» — шесть. В 6-м туре «Буде-Глимт» победил «Бешикташ» (2:1), «Маккаби» — РФШ (2:1).