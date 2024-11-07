Футбол
Лига Европы
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 19:30

«Буде-Глимт» — «Карабах»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги Европы

«Буде-Глимт» встретится с «Карабахом» в матче Лиги Европы УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Reuters

«Буде-Глимт» встретится с «Карабахом» в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА в четверг, 7 ноября. Игра пройдет на стадионе «Аспмира» в Буде, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» (смотреть трансляцию можно при наличии подписки на ресурс). Платформа также запускает перекличку всех игр в формате мультикаста (все встречи в одной окне).

С ключевыми событиями игры «Буде-Глимт» — «Карабах» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур
07 нояб, 20:45. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
Карабах

«Буде-Глимт» набрал 7 очков в трех турах общего этапа Лиги Европы, победив «Порту» и «Брагу» и сыграв вничью с «Юнионом». «Карабах» потерпел три поражения — от «Тоттенхэма», «Мальме» и «Аякса».

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Буде-Глимт
ФК Карабах
Читайте также
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Певец Данко стал добровольцем отряда «Барс-Крым»
Валя Карнавал и сестры Аверины примут участие в «Ледниковом периоде» 2024
«Спартак» разочарован, ЦСКА не будет ждать Рошу два года. Что случилось на заседании КДК РФС
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 33 голов
Около 600 российских туристов застряли на лайнере в Японии. Что известно
Популярное видео
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Тюмень»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, победы «Зенита» и «Локо»: голы дня
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Лига Европы 7 ноября: расписание матчей и где смотреть онлайн-трансляцию

«Галатасарай» — «Тоттенхэм»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги Европы

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости