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«Брюгге» потроллил «Манчестер Юнайтед» перед матчем Лиги Европы

18:54
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Сегодня, 20 февраля, в матче 1/16 финала Лиги Европы «Брюгге» примет «Манчестер Юнайтед». Перел встречей манкунианцы в своем Twitter вспомнили о хет-трике Уэйна Руни в ворота бельгийской команд в 2015 году.

— Что за ночь в Лиге чемпионов, — ответили бельгийцы. — Наша последняя была в декабре. Ваша?

Последний раз «Манчестер Юнайтед» играл в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19. Тогда «красные дьяволы» в четвертьфинале проиграли «Барселоне».

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