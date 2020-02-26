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Бруну Лаже: «Бенфику» ждет тяжелое противостояние с «Шахтером». Шансы есть"

26 февраля 2020, 23:30
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Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже рассказал, чего он ожидает от матча с «Шахтером» в 1/16 финала Лиги Европы. В первой игре его команда уступила со счетом 1:2.

«У нас хороший подбор игроков, но завтра я узнаю точно, что готов к матчу, — цитирует специалиста Football.ua. — Мы ищем стратегию, чтобы быть лучше, ведь мы одна команда и должны играть все вместе. У нас есть опытные футболисты, которым труднее восстанавливаться, чем молодым. Нужно это брать на вооружение, чтобы понимать, кто как играет, и кто как восстанавливается.

Думаю, нас ждет тяжелое противостояние с «Шахтером». Шансы есть, но завтрашний день станет определяющим моментом. Игроки знают, что должны делать. Эта игра не легче и не сложнее предыдущей. Это совсем другая игра. Матч пройдет в несколько этапов, и мы будем искать разные способы идти в атаку.

Мы знаем, что нам будет противостоять сильный соперник, поэтому необходимо контролировать мяч. Шахтер умеет использовать свободное пространство, а мы должны успевать реагировать на это. Будем действовать в зависимости от того, как будет проходить поединок".

Матч «Бенфика» — «Шахтер» состоится 27 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени

Дополнительная информация:

https://football.ua/uefa/415964-bruno-lazhe-match-s-shakhterom-stanet-opredeljajushhim-momentom.html

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