Бруну Лаже: «Бенфика» была способна на большее»

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже после ничьей с «Шахтером» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (3:3) отметил, что его команда была способна на большее.

— До счета 3:1 мы играли так, как и планировали, — цитирует пресс-служба УЕФА Лаже. — Мы забивали голы, создавали моменты, особенно в первом тайме. Потом нужно было больше контролировать игру, но мы много ошибались в защите. Когда счет стал 3:1, мы немного расслабились и снова пропустили. Мы сами дали «Шахтеру» шанс и вылетели из турнира.

Мы хотели добиться результата, но не сумели. При 3:2 мы перестали контролировать игру, слишком спешили, «Шахтер» чувствовал себя комфортно. «Бенфика» была способна на большее. Жаль, что этого не произошло.