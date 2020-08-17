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Бруну Фернандеш считает, что в поражении от «Севильи» виновата вся команда

02:51
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о причинах поражения в матче 1/2 финала Лиги Европы против «Севильи» (1:2). Он забил единственный мяч своей команды в этой игре.

«Считаю, что мы здорово начали матч, — цитирует Фернандеша официальный сайт УЕФА. — Мы создали множество моментов, но в футболе этого недостаточно. Создавая моменты, нужно забивать. Мы не смогли забить второй мяч. Хотели пробиться в финал, но этого не случилось.

Конечно, наш вратарь хорошо справился со своей работой, но с такими игроками, как у нас, мы должны больше забивать. Мы должны смотреть в будущее и прибавлять. Думаю, переживать из-за пропущенного в последние 10 минут мяча совершенно нормально».

В финале «Севилья» сыграет с победителем матча «Интер» — «Шахтер».

Севилья — Манчестер Юнайтед

 

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2030141--sevilla-vs-man-united/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. Финал восьми




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