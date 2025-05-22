Футбол
22 мая, 03:31

Бруну Фернандеш: «Аморим — правильный человек для «МЮ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Бруну Фернандеш.
Фото Reuters

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш после поражения от «Тоттенхэма» (0:1) в финале Лиги Европы поддержал главного тренера Рубена Аморима.

«Я действительно думаю, что Рубен Аморим — правильный человек для нас. Я не думаю, что то, что произошло в этом сезоне, показывает, какой он на самом деле тренер. Я действительно думаю, что он правильный тренер для будущего этого клуба», — приводит журналист Фабрицио Романо в соцстеи X слова Фернандеша.

«Манчестер Юнайтед» проиграл свой второй финал еврокубка подряд. В 2021 году манкунианцы в финале Лиги Европы проиграли «Вильярреалу» (1:1, пен. — 10:11).

Футболисты &laquo;Тоттенхэма&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; в&nbsp;финале Лиги Европы.«Тоттенхэм» всплыл со дна в Бильбао. «Шпоры» взяли Лигу Европы, а «МЮ» проиграл все, что можно
  • Adminni

    Ничего правильного я не увидел в плане игры команды. Точность передач ужасная, особенно если идет длинная передача, тактики как таковой нет (закидывать весь матч в штрафную это не тактика), наигранных заготовок тоже нет, в штрафной играть вообще не умеют, никто толком открыться не может, как только залетают в штрафную зону сразу пасуют наугад, т.е. должны быть какие-то наигранные схемы игры в зоне, но их тупо нет! В конце сезона все скатилось к 2 стратегиям: либо рамдомом забьет кто-то, в частности Фернандеш из-за штрафной, либо Магвайер головой заколотит. С такой игрой в следующем сезоне они точно из подвала не будут вылезать

    22.05.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Да золотые слова, пора МЮ начать все с нуля

    22.05.2025

  • Belousov

    Если Аморим тренер для МЮ, тогда ждем МЮ в Чемпионшипе

    22.05.2025

