Бруну Фернандеш: «Аморим — правильный человек для «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш после поражения от «Тоттенхэма» (0:1) в финале Лиги Европы поддержал главного тренера Рубена Аморима.

«Я действительно думаю, что Рубен Аморим — правильный человек для нас. Я не думаю, что то, что произошло в этом сезоне, показывает, какой он на самом деле тренер. Я действительно думаю, что он правильный тренер для будущего этого клуба», — приводит журналист Фабрицио Романо в соцстеи X слова Фернандеша.

«Манчестер Юнайтед» проиграл свой второй финал еврокубка подряд. В 2021 году манкунианцы в финале Лиги Европы проиграли «Вильярреалу» (1:1, пен. — 10:11).