Бруну Фернандеш: «Первый матч с «Ромой» был для меня далеко не лучшим»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш перед ответным матчем 1/2 финала Лиги Европы против «Ромы» проанализировал свое выступление в первой игре.

«Надеюсь, что в следующем сезоне снова сыграю больше 50 матчей, — цитирует португальца официальный сайт УЕФА 5 мая. — Когда выступаешь за клуб такого уровня, твои стандарты должны быть высоки. Первый поединок с «Ромой» был для меня далеко не лучшим, но все говорят наоборот, основываясь только на статистике. Хотя я никогда раньше не забивал два мяча за матч при двух результативных передачах».

Матч «Рома» — «Манчестер Юнайтед» состоится 6 мая. Начало в 22.00 по московскому времени. В первом матче «МЮ» победил 6:2.