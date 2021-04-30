Бруну Фернандеш назвал причины крупной победы «Манчестер Юнайтед» над «Ромой»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш после победы над «Ромой» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (6:2) отметил, что спокойствие и концентрация помогли довести игру до победы. Португалец в этой встрече оформил дубль.

«Мы хорошо начали матч, затем пропустили два мяча, но сохраняли спокойствие и концентрацию и в итоге сделали то, что мы умеем делать лучше всего. Здесь, в «Юнайтед», я чувствую себя как дома — это позволяет мне показывать мою лучшую игру», — цитирует пресс-служба УЕФА Фернандеша.