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Бруну Фернандеш назвал причины крупной победы «Манчестер Юнайтед» над «Ромой»

00:43

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш после победы над «Ромой» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (6:2) отметил, что спокойствие и концентрация помогли довести игру до победы. Португалец в этой встрече оформил дубль.

«Мы хорошо начали матч, затем пропустили два мяча, но сохраняли спокойствие и концентрацию и в итоге сделали то, что мы умеем делать лучше всего. Здесь, в «Юнайтед», я чувствую себя как дома — это позволяет мне показывать мою лучшую игру», — цитирует пресс-служба УЕФА Фернандеша.

Манчестер Юнайтед — Рома

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029905--man-united-vs-roma/

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