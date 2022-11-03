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Сегодня, 23:07

Бруну Фернандеш: «Манчестер Юнайтед» хочет выиграть Лигу Европы»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш подвел итоги матча группового турнира Лиги Европы против «Реала Сосьедад» (1:0).

«Нашей целью на сегодня была победа с разницей в два мяча. Мы перепробовали все, в конце мы еще немного рискнули, чтобы попытаться забить второй гол. Мы выиграли игру у отличного соперника — этого было недостаточно, чтобы выиграть группу, но это победа. Мы хотим выиграть турнир, поэтому рано или поздно нам придется играть с большими командами», — приводит слова Фернандеша BT Sport.

По итогам группового турнира «Реал Сосьедад» и «МЮ» набрали по 15 очков и вышли в плей-офф Лиги Европы, английский клуб занял второе место. «Шериф» с третьей строчки вышел в плей-офф Лиги конференций, «Омония» завершила выступление в еврокубках.

Бруну Фернандеш
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал Сосьедад
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