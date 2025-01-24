Фернандеш: «МЮ» хочет дойти в Лиге Европы до финала в Бильбао»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал победу над «Славией» (2:1) в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Сегодня было важно победить, так как хотим дойти в Лиге Европы до финала в Бильбао. Хотим попасть в верхнюю восьмерку, чтобы не пришлось проводить еще два матча. Дело не в характере. Мы за 90 минут должны доказывать, что можем проявить себя не только, когда пропустим. Нам следует быть последовательными на протяжении всех 90 минут. Всегда должны стараться отыскать способ добиться победы.

В этом клубе каждую игру необходимо выигрывать. Этот выдающийся клуб привык побеждать. Надеюсь, наши болельщики никогда не привыкнут к поражениям даже в периоды невзгод. Хочу, чтобы они ощущали, что эта команда должна побеждать в каждой игре», — цитирует пресс-служба УЕФА Фернандеша.

«Манчестер Юнайтед» с 15 очками занимает 4-е место в турнирной таблице. «Рейнджерс» илет на 13-й строчке — 11 очков.