Бруну Фернандеш: «Игра против «Атлетика» шла очень тяжело в первые 20 минут»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал победу над «Атлетиком» (3:0) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Победа очень важна — игра шла очень тяжело в первые 20 минут, а при своих болельщиках соперник очень силен. Ясно, что мне хочется забивать, хочется во всем участвовать. Знаю, что одна из моих сильных сторон — забивать и раздавать голевые передачи, так что мне просто нужно на этом не останавливаться.

На «Олд Траффорд» нам нельзя будет забывать о том, что «Атлетик» — очень хорошая команда, которая даже у нас дома будет сильна. Но при своих болельщиках у нас будет очень хорошая атмосфера», — цитирует пресс-служба УЕФА Фернандеша.

Второй матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Англии 8 мая. Начало игры — 22:00 по московскому времени.