Женезьо: «Впервые увидел три отраженных пенальти подряд»

Главный тренер «Лилля» Бруно Женезьо отреагировал на победу своей команды в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы против «Ромы» (1:0).

«Концовка матча получилась напряженной: я впервые увидел три отраженных пенальти подряд. Море эмоций и большая награда для игроков после поражений от «Ланса» и «Лиона». Мы победили, но пока ничего не добились. «Рома» — один из фаворитов: они привыкли к таким матчам, но мы показали, на что способны. Мы можем соревноваться с такими командами. Посмотрим, что будет ближе к плей-офф. В прошлом сезоне мы видели, как команды, сильно начавшие на общем этапе, сдавали позиции по ходу турнира», — цитирует пресс-служба УЕФА Женезьо.

«Лилль» набрал 6 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. «Рома» идет на 16-й строчке — 3 очка.

В 3-м туре «Рома» сыграет против «Виктории», а «Лилль» встретится с ПАОК. Оба матча пройдут 23 октября.