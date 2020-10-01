Брестское «Динамо» проиграло «Лудогорцу» (0:2). «Копенгаген» дома уступил «Риеке» (0:1). «Селтик» на выезде обыграл «Сараево» (1:0). «Карабах» в Варшаве переиграл «Легию» (3:0). «Стандард» взял верх в поединке с «Фехерваром» (3:1).

Лига Европы

4-й отборочный раунд

«Динамо» Брест (Белоруссия) — «Лудогорец» (Болгария) — 0:2 (0:0)

Голы: Ману, 73 (0:1). Марин, 79 (0:2).

Судья: Винчич (Словения).

1 октября. Минск. Стадион «Динамо».

«Копенгаген» (Дания) — «Риека» (Хорватия) — 0:1 (0:1)

Гол: Анкерсен, 20 — в свои ворота.

Судья: Кавана (Англия).

1 октября. Копенгаген. Стадион «Паркен».

«Легия» (Польша) — «Карабах» (Азербайджан) — 0:3 (0:0)

Голы: Патрик Андраде, 50 (0:1). Зубир, 62 (0:2). Озобич, 70 (0:3).

Судья: Штилер (Германия).

1 октября. Варшава. Стадион «Пепси Арена».

«Сараево» (Босния и Герцеговина) — «Селтик» (Шотландия) — 0:1 (0:0)

Гол: Эдуар, 70.

Судья: Бастьен (Франция).

1 октября. Зеница. Стадион «Билино Поле''.

«Стандард» (Бельгия) — «Фехервар» (Венгрия) — 3:1 (0:1)

Голы: Николич, 10 (0:1). Гавори, 51 (1:1). Амалла, 77 — с пенальти (2:1). Амалла, 85 — с пенальти (3:1).

Судья: Коллам (Шотландия).

1 октября. Льеж. Стадион «Морис Дюфран».